موعد مباراة ليفربول ومونتيري بمشاركة “محمد صلاح” الأربعاء 18/12/2019

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موعد مباراة ليفربول ومونتيري، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق مونتيري المكسيكي في مساء يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس العالم للأندية، إضافة إلى عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول ومونتيري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومونتيري.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول ومونتيري، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول ومونتيري قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ليفربول ومونتيري

موعد مباراة ليفربول ومونتيري، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق مونتيري المكسيكي في مساء يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وتنطلق مباراة ليفربول ومونتيري تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول ومونتيري والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ومونتيري، ستكون مباراة ليفربول ومونتيري منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول ومونتيري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وأخيراً ستكون مباراة ليفربول ومونتيري منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة، إضافة إلى قناة الكأس الرياضية HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات ليفربول ومونتيري

موعد مباراة ليفربول ومونتيري، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام فريق مونتيري في نصف نهائي مسابقة كأس العالم للأندية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل ضمان مقعده في المباراة النهائية حتى يعود بالكأس في نهاية المطاف إلى مدينة ليفربول.

ويعلم فريق ليفربول جيداً أن مهمته لن تكون بتلك السهولة المتوقعة، وخاصة في ظل القدرات الفنية التي يمتلكها الفريق المكسيكي من الناحية الهجومية، بعكس الضعف الواضح على خطوطه الخلفية والذي ظهر جلياً في مباراة الدور ربع النهائي أمام فريق السد القطري.

ويدخل فريق الريدز مونديال الأندية بكامل قوته الضاربة على مستوى جميع الخطوط، باستثناء نجمه البرازيلي فابينيو الذي لن يكون حاضراً مع الفريق حتى مطلع العام المقبل 2020، فيما لا تزال الشكوك تحوة بقوة حول قدرة النجم الهولندي فيرجيل فان دايك على المشاركة رفقة زملائه في مباراة المربع الذهبي.

ولم يتمكن فان دايك من المشاركة في أولى الحصص التدريبية لفريق ليفربول في العاصمة القطرية الدوحة، مما يعني بالتالي عدم احتمالية المجازفة به بصفة أساسية في لقاء مونتيري، من أجل تفادي تعريضه إلى أي إصابة قد تحرمه من التواجد مع ليفربول في الأسابيع القادمة.

ومن المؤكد أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول سوف يدفع بكل عناصره الأساسية منذ البداية، وفي مقدمتهم الثلاثي المرعب الهجومي المكون من النجم المصري محمد صلاح، إضافة إلى النجم السنغالي ساديو ماني، وأيضاً النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ويسعى الثلاثي المرعب لمواصلة تسجيل الأهداف لصالح فريق الريدز، من أجل قيادته نحو انتصار جديد سوف يجعله على مشارف التتويج بلقب جديد سيكون هو الثالث لفريق ليفربول إن تحقق في العام الحالي 2019، حيث سبق وأن تُوج ليفربول في العام الجاري بلقب دوري أبطال أوروبا أولاً ثم لقب كأس السوبر الأوروبي.

ويأمل يورجن كلوب ألا يؤثر ذلك الضغط الهائل من المباريات على لاعبي فريقه في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، وخاصة وأن ليفربول لا يزال يُنافس على جميع الجبهات سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري، من خلال استمرار حملة دفاعه عن لقب دوري أبطال أوروبا.

على الجانب المقابل، يأمل فريق مونتيري في تحقيق مفاجأة مدوية من العيار الثقيل تتمثل في إقصاء فريق ليفربول من المربع الذهبي للنسخة الحالية من مونديال، بالرغم من صعوبة ذلك كثيراً في ظل الحالة المثالية التي يمر بها فريق الريدز على كافة الجوانب سواء النفسية أو حتى الفنية.

ويعلم فريق مونتيري أنه سيكون مُطالباً أولاً بضرورة تحصين خطوطه الدفاعية في المقام الأول قبل كل شيء، حتى يتمكن من الخروج بأي نتيجة إيجابية من أمام فريق ليفربول، على أمل أن تكون المباراة ممتعة في نهاية المطاف من الطرفين وليست مغلقة بحسابات معقدة.

وإليكم الآن نتائج فريق ليفربول في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

ليفربول 1/2 برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 2/5 إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورنموث 3/0 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

سالزبورغ النمساوي 2/0 ليفربول، دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 0/2 واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من ليفربول ومونتيري على الصعيد المحلي حتى الآن في الموسم الحالي 2019 / 2020:

ليفربول، المركز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمتلك في رصيده 49 نقطة من 17 مباراة.

مونتيري، المركز الثامن في الدوري المكسيكي، يمتلك في رصيده 27 نقطة من 18 مباراة.

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