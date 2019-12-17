ميسي على رأس قائمة برشلونة استعداداً لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة برشلونة وريال مدريد تحديداً في مساء يوم غداً الأربعاء على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، حيث تأتي مباراة الكلاسيكو ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

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وإليكم الآن قائمة برشلونة الحاضرة في مباراة الكلاسيكو أمام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن / نيتو.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت لونجلي / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش / سيرجيو بوسكيتس / كارلوس ألينا / أرتورو فيدال / فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / أنطوان جريزمان / أنسو فاتي / بيريز.

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