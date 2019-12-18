مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18/12/2019 .. برشلونة وريال مدريد وليفربول ضد مونتيري

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات المثيرة والهامة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية، وفي مقدمتها مباراة الكلاسيكو بين برشلونة مع ضيفه ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني، كما تُقام أيضاً مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول ومونتيري المكسيكي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ليفربول الإنجليزي / مونتيري المكسيكي، كأس العالم للأندية، الدور نصف النهائي، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق يوسف سيف، قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، المعلق أحمد الطيب، قناة الكأس الرياضية HD6 المشفرة، المعلق خالد الحدي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

باير ليفركوزن / هيرتا برلين، الدوري الألماني، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة السابعة والنصف مساءً.

فرايبورج / بايرن ميونخ، الدوري الألماني، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

بوروسيا مونشنغلادباخ / بادربورن، الدوري الالماني، الجولة السادسة عشر، قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة، المعلق أحمد فؤاد، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

أولمبيك ليون / تولوز، كأس الرابطة الفرنسية، الدور ثمن النهائي، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

لو مان / باريس سان جيرمان، كأس الرابطة الفرنسية، الدور ثمن النهائي، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة 22:05 مساءً.

سامبدوريا / يوفنتوس، الدوري الإيطالي، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة 19:55 مساءً.

برشلونة / ريال مدريد، الدوري الاسباني، مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة التاسعة مساءً.

أكسفورد يونايتد / مانشستر سيتي، كأس الرابطة الإنجليزية، الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

إيفرتون / ليستر سيتي، كأس الرابطة الإنجليزية، الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD13 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مانشستر يونايتد / كولشيستر يونايتد، كأس الرابطة الإنجليزية، الدور ربع النهائي، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة العاشرة مساءً.

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