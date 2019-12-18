تشكيل برشلونة وريال مدريد المتوقع الليلة في كلاسيكو الدوري الإسباني

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو، ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة برشلونة وريال مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة الكلاسيكو الليلة أمام ضيفه ريال مدريد:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت لونجلي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

والآن سوف نستعرض لكم التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو الليلة أمام مضيفه برشلونة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / توني كروس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: رودريجو / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الفرنسي زين الدين زيدان.

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