البدري يفتح باب المنتخب الوطني مجدداً أمام عمرو وردة رغم عدم انضباط الأخير

Advertisements

أثار الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم الجدل بقوة في الساعات الماضية، بعدما فتح أبواب منتخب مصر مرة أخرى للاعب عمرو وردة المحترف حالياً في الدوري اليوناني رغم عدم انضباطه من الناحية السلوكية.

وأكد حسام البدري خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “صدى البلد” أن انضمام عمرو وردة لصفوف المنتخب الوطني المصري في المرحلة الماضية كان أمراً غير مطروحاً على الإطلاق بين الجهاز الفني.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن الوضع سوف يتغير خلال الفترة القادمة، حيث بات باب منتخب مصر مفتوحاً لجميع اللاعبين سواء لعمرو وردة أو لأي لاعب آخر، نظراً لأن الجهاز الفني قرر فتح صفحة جديدة مع الجميع والنظر فقط لمصلحة منتخب مصر في المقام الأول.

وعن موقف النجم محمود عبد المنعم كهربا، شدد حسام البدري في حديثه على أن كهربا يُعد من الركائز الأساسية للمنتخب الوطني المصري، إلا أن الجهاز الفني سوف ينتظر ليُشاهده أولاً يخوض المباريات من جديد مع فريقه الجديد الأهلي.

وفي ختام تصريحاته، أوضح أن المهاجم الشاب مصطفى محمد يُعتبر لاعباً مميزاً للغاية، إلا أنه لا يُمثل الحل النهائي لأزمة منتخب مصر في مركز المهاجم الصريح.

إقرأ أيضاً: تشكيل برشلونة وريال مدريد المتوقع الليلة في كلاسيكو الدوري الإسباني