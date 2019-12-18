محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام مونتيري في مونديال الأندية

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يشهد ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره فريق مونتيري المكسيكي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

تنطلق مباراة ليفربول ومونتيري تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول ومونتيري منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المشفرة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتمثل هذه القنوات على النحو التالي:

قناة بي إن سبورت HD1، المعلق يوسف سيف.

قناة الكأس الرياضية الثالثة HD، المعلق أحمد الطيب.

قناة الكأس الرياضية السادسة HD، المعلق خالد الحدي.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام فريق مونتيري:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

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