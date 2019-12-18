جلوب سوكر تختار محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم 2019

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اختارت اللجنة المنظمة لجائزة جلوب سوكر السنوية النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الحالي 2019.

ويُقام الحفل السنوي لتوزيع جوائز جلوب سوكر على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن حفل العام الحالي سوف يُقام يوم 29 ديسمبر المقبل من العام الجاري 2019.

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وضمت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم 4 لاعبين، وهم كلاً من:

محمد صلاح، ليفربول.

الهولندي فيرجيل فان دايك، ليفربول.

البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوفنتوس الإيطالي.

الأرجنتيني ليونيل ميسي، برشلونة الإسباني.

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