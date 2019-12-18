الأهلي يؤكد رسمياً غياب رمضان صبحي 6 أسابيع عن الملاعب للإصابة

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أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي اليوم الأربعاء عن تأكد غيابه النجم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 6 أسابيع كاملة عن الملاعب، بسبب الإصابة التي تعرض لها يوم الثلاثاء على هامش مشاركته في المران الجماعي لفريق الأهلي.

وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي اليوم، أن الفحوصات الطبية التي أجراها رمضان صبحي قد أثبتت تعرضه إلى تمزق على مستوى العضلة الخلفية.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الإصابة تحتاج من اللاعب علاج لمدة 6 أسابيع كاملة، على أن تشمل هذه المدة فترة التأهيل الخاصة، حتى يتمكن بعدها من العودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر ثم المباريات مع الفريق الأهلاوي.

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