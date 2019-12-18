محمود متولي خارج حسابات فايلر في مباراة الأهلي والإسماعيلي

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بات النجم محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خارج حسابات المدير الفني السويسري رينيه فايلر في المباراة القادمة أمام فريق الإسماعيلي، بالرغم من تعافيه تماماً من الإصابة التي كان قد تعرض لها في انطلاقة الموسم الحالي.

وأكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأربعاء أن محمود متولي تعافى تماماً من التمزق الذي تعرض له على مستوى العضلة الخلفية، إلا أنه لا يزال غير قادر على المشاركة بعد في المباريات بشكل طبيعي مثلما كان الحال سابقاً.

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وأشار أيضاً إلى أن اللاعب يحتاج إلى فترة من أجل العودة مجدداً إلى التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، حتى يتمكن أولاً من استعادة كامل لياقته البدنية قبل الاعتماد عليه في المباريات المرحلة القادمة.

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