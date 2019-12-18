بعد تأكد إصابته .. الأهلي يفتقد رمضان صبحي في 11 مباراة محلية وأفريقية

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تلقت جماهير القلعة الحمراء وخاصة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة موجعة للغاية اليوم الأربعاء، بعدما تم التأكد بشكل رسمي من غياب النجم رمضان صبحي لمدة 6 أسابيع كاملة عن الملاعب بداعي الإصابة.

وأعلن الأهلي اليوم عبر موقعه الرسمي أن الفحص الطبي الأخير الذي خضع له رمضان صبحي قد أثبت تعرضه إلى إصابة بتمزق على مستوى العضلة الخلفية، والتي كان قد تعرض لها أثناء مشاركته في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر يوم أمس الثلاثاء.

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وبناءً على هذه الإصابة، سوف يفتقد فريق الأهلي خدمات رمضان صبحي في 11 مباراة قادمة سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، حيث تتمثل هذه المباريات على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز، الإسماعيلي / الاتحاد السكندري / مصر المقاصة / اف سي مصر / طنطا / المقاولون العرب / إنبي.

دوري أبطال إفريقيا، بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي ذهاباً وإياباً / النجم الساحلي التونسي / الهلال السوداني، أي جميع المباريات المتبقية للفريق الأهلاوي في مرحلة المجموعات للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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