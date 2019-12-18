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شهدت الأيام القليلة الماضية إقامة جميع مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020، حيث عرفت هذه الجولة مواصلة الأهلي لنتائجه الرائعة فيما تعرض غريمه التقليدي الزمالك إلى خسارة جديدة مفاجئة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثامنة، ولكن قبل ذلك سوف نستعرض لكم أولاً نتائج جميع مباريات هذه الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

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وإليكم الآن أولاً نتائج مباريات الجولة الثامنة في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020:

اف سي مصر 1/0 الإسماعيلي.

سموحة 0/1 أسوان.

الأهلي 0/1 حرس الحدود.

طنطا 1/0 الإنتاج الحربي.

المقاولون العرب 1/0 وادي دجلة.

مصر المقاصة 3/2 الاتحاد السكندري.

طلائع الجيش 2/3 الزمالك.

إنبي 0/1 المصري البورسعيدي.

بيراميدز 3/2 الجونة.

والآن سوف نستعرض لكم ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 بعد نهاية الجولة الثامنة:

الأهلي، 18 نقطة من 6 مباريات. الاتحاد السكندري، 17 نقطة. المقاولون العرب، 16 نقطة. الزمالك، 13 نقطة من 7 مباريات. سموحة، 13 نقطة. الإسماعيلي، 13 نقطة. بيراميدز، 12 نقطة. الإنتاج الحربي، 11 نقطة. حرس الحدود، 10 نقاط. إنبي، 10 نقاط. طنطا، 8 نقاط. المصري البورسعيدي، 7 نقاط. طلائع الجيش، 7 نقاط. مصر المقاصة، 7 نقاط. اف سي مصر، 7 نقاط. الجونة، 7 نقاط. وادي دجلة، 6 نقاط. أسوان، 5 نقاط.

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