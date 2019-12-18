أخبار سارة للزمالك بعد عودة حازم إمام للتدريبات قبل مواجهة سموحة

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تلقت جماهير القلعة البيضاء أخباراً سارة للغاية اليوم الأربعاء، بعدما عاد النجم المخضرم حازم إمام للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداً للمباراة القادمة أمام فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك قد غاب عن المباراة الماضية أمام فريق طلائع الجيش، مما سبب أزمة كبرى للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني في ظل عدم وجود أي لاعب في مركز الظهير الأيمن بعدما فسخ النجم التونسي حمدي النقاز عقده من طرف واحد.

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واستعان باتريس كارتيرون في تلك المباراة بالمدافع محمد عبد السلام، إلا أن الأخير لم يؤدي الدور المطلوب منه على أكمل وجه، مما كان سبباً في ظهور العديد من الثغرات بشكل واضح على خط دفاع فريق الزمالك، وبالتالي خسر الفارس الأبيض اللقاء بثلاثية مقابل هدفين في نهاية المطاف.

على صعيد متصل، شهد المران الجماعي لفريق الزمالك اليوم مشاركة كلاً من يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، إضافة إلى محمد عبد الشافي تحضيراً لمواجهة سموحة، فيما بدأ حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش البرنامج التأهيلي الخاص به تمهيداً لعودته مرة أخرى إلى الملاعب.

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