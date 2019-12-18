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يترقب عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم غداً الخميس.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020، وفي مقدمتها مباريات الأندية الكبيرة مثل الاتحاد والأهلي، إضافة إلى النصر حامل لقب الموسم الماضي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الفيحاء / الاتحاد، الخميس 19 ديسمبر 2019، الساعة الثانية والربع ظهراً.

أبها / الشباب، الساعة 14:40 عصراً.

العدالة / النصر، الساعة 16:35 عصراً.

التعاون / الوحدة، الساعة 16:55 مساءً.

الأهلي / ضمك، الساعة 18:50 مساءً.

الفتح / الحزم، الجمعة 20 ديسمبر 2019، الساعة 16:35 عصراً.

الرائد / الاتفاق، السبت 21 ديسمبر 2019، الساعة 14:20 ظهراً.

الفيصلي / الهلال، مؤجلة إلى يوم 20 يناير 2020 الساعة 17:10 مساءً، بسبب مشاركة الهلال حالياً في كأس العالم للأندية.

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