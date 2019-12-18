إجراءات أمنية مشددة في كتالونيا لتأمين كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

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يعيش إقليم كتالونيا منذ يوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء على وجه التحديد على وقع إجراءات أمنية مشددة للغاية من طرف الشرطة الإسبانية، وذلك في كافة أنحاء الإقليم أو خاصة حول ملعب الكامب نو، من أجل تأمين مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد المقرر إقامتها الليلة.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة من طرف الشرطة الإسبانية في ظل حالة الاضطراب السياسي التي يعيش فيها إقليم كتالونيا، بسبب رغبة الإقليم في الانفصال عن دولة إسبانيا منذ عدة سنوات ماضية.

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وكانت هذه الأجواء السياسية قد تسبب في حدوث مظاهرات حاشدة داخل إقليم كتالونيا في شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2019، مما تسبب وقتها في تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

وتأمل الشرطة الإسبانية في تفادي وقوع أي أحداث شغب أو مظاهرات أخرى اليوم الأربعاء، حتى لا يتسبب ذلك في تأجيل مباراة الكلاسيكو مرة أخرى.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الليلة على ملعب الكامب نو، وذلك تحديداً انطلاقاً من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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