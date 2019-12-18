فايلر يُعلن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي وسط غياب 3 نجوم

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كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل عن قائمة فريقه، والتي ستكون حاضرة في المباراة القادمة أمام فريق الإسماعيلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة المارد الأحمر عودة النجم التونسي علي معلول، بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الآونة الأخيرة، فيما غاب عن القائمة كلاً من أحمد فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي بداعي الإصابة.

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وإليكم الآن قائمة الأهلي في المباراة القادمة أمام فريق الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي / مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف / رامي ربيعة / محمد هاني / سعد الدين سمير / محمود وحيد / محمود متولي / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / أليو ديانج / وليد سليمان / أحمد الشيخ / محمد مجدي قفشة / جونيور أجايي / حسين الشحات / جيرالدو.

خط الهجوم: وليد أزارو / مروان محسن.

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