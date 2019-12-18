اتحاد الكرة يُعين الحكم محمود البنا لإدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي

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كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن هوية حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي، والتي من المقرر إقامتها مساء يوم غداً الخميس في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقامت لجنة الحكام بتعيين الحكم محمود البنا من أجل إدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي، على أن يتكون طاقمه المعاون من كلاً من: سمير جمال / هاني خيري / محمد سلامة.

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وتُقام مباراة الأهلي والإسماعيلي في مساء يوم غداً الخميس على ملعب المكس في مدينة الإسكندرية، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

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