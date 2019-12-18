محمد عبد الغني يؤكد بقائه مع الزمالك حتى نهاية عقده

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حسم النجم محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية رحيله عن جدران القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بسبب أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

وكتب محمد عبد الغني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي:

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يمكن أول مرة أكتب حاجة أو أرد على حاجة بتتقال عليا من ساعة ما جيت النادي سواء بالوحش أو الحلو، عشان مش في دماغي أي كلام بيتقال، أنا مركز في شغلي.

باقي في عقديِ مع نادي الزمالك سنتين، ملتزم بعقديِ مع النادي، أي خبر أني أفسخ عقدي مع النادي ليس له أي أساس من الصحة، وأي كلام بيتقال الفترة اللي فاتت غلط في غلط.

ولا عندي أي نية أني أمشي، ولو في أي نية أني أمشي هيبقى عن طريق نادي الزمالك اللي ليه فضل عليا، نتمنى مساندتكُم للفريق الفترة الجاية.

وكانت بعض وسائل الإعلام المصرية قد أشارت في الأيام الماضية إلى رغبة محمد عبد الغني في فسخ عقده مع نادي الزمالك بسبب أزمة المستحقات التي يُعاني منها النادي، إضافة إلى اقترابه من التعاقد مع الغريم التقليدي الأهلي في الميركاتو الشتوي القادم.

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