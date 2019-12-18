تشكيل ليفربول الرسمي الليلة أمام مونتيري المكسيكي .. محمد صلاح أساسي

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كشف الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام نظيره فريق مونتيري المكسيكي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية.

وتُقام مباراة ليفربول ومونتيري في مساء اليوم الأربعاء على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك تحديداً بداية من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة ليفربول ومونتيري ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول الرسمي في مباراة الليلة أمام نظيره فريق مونتيري:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيمس ميلنر / جو جوميز / جوردان هندرسون / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا / أدم لالانا / أليكس أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: شيردان شاكيري / محمد صلاح / ديفوك أوريجي.

وشهدت مقاعد بدلاء فريق ليفربول تواجد كلاً من: أدريان / لونيرجان / روبيرتو فيرمينو / ساديو ماني / جونز / ألكسندر أرنولد / جونز.

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