موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الخميس 19/12/2019

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موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الإسماعيلي في مساء يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019 على ملعب المكس في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي، إضافة إلى عشاق النجم حسين الشحات وأيضاً عشاق النادي الإسماعيلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الأهلي والإسماعيلي قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة مضيفه فريق الإسماعيلي في مساء يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019 على ملعب المكس في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الأهلي والإسماعيلي تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، ستكون مباراة الأهلي والإسماعيلي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والإسماعيلي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والإسماعيلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة عزفه المنفرد في صدارة ترتيب مسابقة الدوري العام، بعد النتائج الأكثر من رائعة التي حققها منذ انطلاقة الموسم الحالي.

ويسير الفريق الأهلاوي بخطى ثابتة نحو الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز لموسم آخر، وخاصة في ظل تعثر جميع المنافسين له على اللقب، وفي مقدمتهم غريمه التقليدي فريق الزمالك الذي أضاع 8 نقاط في ظرف 3 مباريات في الآونة الأخيرة من خلال التعادل في مباراة إضافة إلى الخسارة في مباراتين.

ولا يقتصر الأمر على فريق الزمالك فحسب، بل حتى فريق بيراميدز المنافس الآخر على اللقب يعيش وضعية سيئة للغاية في الأسابيع الماضية مع مديره الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر، مما جعله يبتعد بدوره عن دائرة المنافسة على لقب الدوري العام في الموسم الحالي.

ويُدرك المارد الأحمر جيداً أن حصد النقاط الكاملة من أمام فريق الإسماعيلي سيكون بمثابة الفرصة المثالية من أجل توسيع الفارق أكثر مع جميع مُلاحقيه، حتى يقترب أكثر من حسم ملف الصراع على اللقب، وهو الأمر الذي سيجعل كامل تركيزه مُنصباً في الدور الثاني من عمر الموسم على المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا في المقام الأول.

ويُعاني الفريق الأهلاوي من عدة إصابات مؤثرة في صفوفه قبل لقائه القادم مع فريق الدراويش، حيث تتمثل هذه الغيابات في كلاً من الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي، إضافة إلى متوسط الميدان عمرو السولية، وأيضاً النجم رمضان صبحي.

ولا يزال السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي يمتلك كافة الأسلحة القادرة على تعويض هذه الغيابات، على أمل ألا يتعرض المزيد من لاعبي المارد الأحمر للإصابة في المرحلة القادمة في ظل ضغط المباريات الهائل على فريق الأهلي، وذلك سواء بسبب مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى بسبب مباريات دوري أبطال إفريقيا.

على الجانب المقابل، يبدو فريق الإسماعيلي في وضعية جيدة نوعاً ما قبل صدامه هذه المرة مع الأهلي، وخاصة بعدما نجح فريق الدراويش في الانتصار في آخر 3 مباريات خاضها على التوالي، إضافة إلى تواجده في مركز متقدم في جدول ترتيب مسابقة الدوري العام.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق الإسماعيلي هو محاولة الخروج بنتيجة إيجابية من أمام المارد الأحمر، حتى وإن اقتصر الأمر فقط على فرض نتيجة التعادل عليه من أجل ضمان حصد نقطة واحدة فقط لا غير في نهاية المطاف أفضل من الخروج خالي الوفاض مثلما هو الحال في السنوات الماضية.

وإليكم الآن نتائج فريق الأهلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

النجم الساحلي التونسي 0/1 الأهلي، دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي 1/3 بني سويف، كأس مصر.

الأهلي 1/2 الهلال السوداني، دوري أبطال إفريقيا.

وادي دجلة 3/0 الأهلي، الدوري المصري الممتاز.

الأهلي 0/1 حرس الحدود، الدوري المصري الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم نتائج فريق الإسماعيلي في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الاتحاد السكندري 0/3 الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي 0/0 طنطا، الدوري المصري الممتاز.

الإسماعيلي 0/2 الإعلاميين، كأس مصر.

الإسماعيلي 0/2 مصر المقاصة، الدوري المصري الممتاز.

اف سي مصر 1/0 الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من الأهلي والإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

الأهلي، المركز الأول، يمتلك في رصيده 18 نقطة من 6 مباريات.

الإسماعيلي، المركز السادس، يمتلك في رصيده 13 نقطة من 8 مباريات.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتيجة آخر 6 مواجهات مباشرة بين الأهلي والإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز:

الأهلي 0/1 الإسماعيلي، السبت 17 سبتمبر 2016.

الإسماعيلي 0/0 الأهلي، الأربعاء 15 فبراير 2017.

الإسماعيلي 2/0 الأهلي، الإثنين 20 نوفمبر 2017.

الأهلي 0/1 الإسماعيلي، الثلاثاء 30 يناير 2018.

الأهلي 1/1 الإسماعيلي، الخميس 2 أغسطس 2018.

الإسماعيلي 1/1 الأهلي، الأربعاء 22 مايو 2019.

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