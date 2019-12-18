زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي الليلة أمام برشلونة في الكلاسيكو

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كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الكلاسيكو الليلة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق برشلونة في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة برشلونة وريال مدريد مساء اليوم الأربعاء على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، وذلك تحديداً بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وإليكم الآن تشكيل ريال مدريد الرسمي في مباراة الكلاسيكو الليلة أمام مضيفه برشلونة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / توني كروس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: جاريث بيل / كريم بنزيمة.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الملكي كلاً من: ألفونس أريولا / إيدير / ناتشو فيرنانديز / لوكا مودريتش / لوكا يوفيتش / فينيسيوس جونيور / رودريجو.

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