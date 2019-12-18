ميسي يقود تشكيل برشلونة الرسمي الليلة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الكلاسيكو الليلة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق ريال مدريد في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتأتي مباراة الكلاسيكو الليلة بين برشلونة وريال مدريد ضمن مباراة مؤجلة من مباريات الأسبوع العاشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020.

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وإليكم الآن تشكيل برشلونة الرسمي في مباراة الكلاسيكو الليلة أمام ضيفه ريال مدريد:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت لونجلي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / سيرجي روبيرتو / فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

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