ليفربول يتخطى عقبة مونتيري ويصل إلى نهائي كأس العالم للأندية

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تأهل فريق ليفربول الإنجليزي إلى المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية، عقب فوزه الصعب على حساب نظيره فريق مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

ونجح في تسجيل أهداف فريق ليفربول في المباراة كلاً من الغيني نابي كيتا في الدقيقة 11، إضافة إلى النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق مونتيري المهاجم فونيس موري في الدقيقة 14.

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وبناءً على هذه النتيجة، ضمن فريق ليفربول مقعده في الدور النهائي لمسابقة كأس العالم للأندية 2019، ليجد نفسه على موعد مع فريق فلامينغو البرازيلي في المباراة النهائية مطلع الأسبوع المقبل.

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