ليفربول يتعاقد رسميا مع الياباني تاكومي مينامينو

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ذكر نادي ليفربول الإنجليزي، تعاقده رسميا مع الياباني تاكومي مينامينو من ريد بول سالزبورج النمساوي، بعد اجتيازه الكشف الطبي الذي خضع له داخل النادي، أمس الأربعاء، لإتمام إجراءات انتقاله بشكل نهائي لحامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يظهر اللاعب الياباني تاكومي مينامينو مع ليفربول بشكل رسمي بداية من شهر يناير المقبل، ويصبح جزء من تشكيل الريدز في انطلاق منافساته بالعام المقبل، بعد تقديمه أداء استثنائياً برفقة فريقه النمساوي هذا الموسم بجميع المسابقات، وعلى رأسهم دوري أبطال أوروبا.

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من جانبه، وجه ليفربول خطواته تجاه مينامينو من أجل تحصين صفوفه من الرحيل المحتمل للاعب الدولي محمد صلاح، الذي يعد هدفاً أول في حسابات أندية القمة في أوروبا وفي مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة، اللذان يتصارعان على خدماته من أجل تدعيم صفوفهما التي عانت على مستوى بعض المراكز هذا الموسم.