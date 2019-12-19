بسبب أحداث مباراة طلائع الجيش.. عقوبات على مدرب حراس وإداري الزمالك

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صرحت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، عن توقيع عقوبات بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة الكروية التي جمعت بين نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش، التي تم إقامة فعالياتها في إطار منافسات الأسبوع الـ 8 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقد خسر خلال تلك المباراة نادي الزمالك من نادي طلائع الجيش بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، والتي تمت إقامة المباراة يوم الإثنين السابق، وشهدت المباراة نشوب العديد من الأزمات بعد نهاية الشوط الثاني، وعلى أثر تلك الأزمات قررت لجنة الانضباط بإصدار عقوبات ضد نادي الزمالك وطلائع الجيش.

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قرارات لجنة الانضباط ضد الزمالك وطلائع الجيش

قررت لجنة الانضباط بإصدار قرارها الخاص بإيقاف مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أحمد فؤاد لمدة 3 مباريات، مع تغريمه ما يقرب من 50 ألف جنيهاً، على خلفية ما بدر منه من سلوك غير رياضي ولا ينم على الأخلاق الرياضية خلال فعاليات المباراة الكروية التي تمت بين فريقه ونادي الزمالك تبعاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف إداري نادي الزمالك أحمد زاهر 3 مباريات، مع دفع غرامة تقدر بـ 50 ألف جنيهاً مصرياً، على خلفية ما بدر منه بحق حكم المباراة، تبعاً لما جاء خلال تقرير مراقب المباراة.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف مدرب حراس مرمي نادي الزمالك عمرو عبدالسلام لمدة 3 مباريات، مع دفع غرامة تقدر بـ 50 ألف جنيهاً، على خلفية ما بدر منه من سلوك غير رياضي بحق اتحاد كرة القدم المصري تبعاً لما ورد بتقرير مراقب المباراة.

لجنة الانضباط تعلن عن إيقاف وتغريم المشرف علام لنادي اتحاد نبروه

ومن ناحية أخرى، فقد أعلنت لجنة الانضباط عن قرارها الخاص بمنع المشرف العام على الكرة بنادي اتحاد نبروه أحمد طلعت عبدالرازق ضحا من المشاركة بالأنشطة الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 8 أشهر، مع تغريمه 50 ألف جنيهاً على خلفية ما بدر منه بحق حكم مباراة فريقه أمام نادي شبان البداوي تبعاً لما ورد خلال تقرير حكم المباراة.

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