لجنة المسابقات توقع غرامة على الأهلي ومدرب الزمالك وتوقف مدرب الإنتاج ولاعب المقاولون

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قامت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتوقيع غرامة مالية تقدر بـ50 ألف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك بسبب غيابه عن المؤتمر الصحفي الذي أقيم في أعقاب مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت يوم الاثنين الماضي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وأوضحت لجنة المسابقات في بيان لها، أنها وقعت أيضًا غرامة مالية على النادي الأهلي بقيمة 10 آلاف جنيه بسبب عدم تسليم بطاقات التعارف الخاصة ببعض أعضاء الجهاز الفني والإداري لحكم مباراة فريقه أمام حرس الحدود، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي في إطار منافسات الدوري.

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فضلًا عن إيقاف محمد عبدالله مدرب الإنتاج الحربي مباراة واحدة وتغريمه 40 ألف جنيه للطرد خلال مباراة فريقه أمام طنطا بسبب اعتراضه وتعتبر هذه المرة الثانية.

كما تم إيقاف حسن علي عبدالرازق لاعب المقاولون مباراة وواحدة بسبب الطرد بعد إنذاره خلال مباراة فريقه أمام نادي وادي دجلة.