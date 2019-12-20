تشكيل الزمالك المتوقع الليلة أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز

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يشهد ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق سموحة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة الزمالك وسموحة منقولة بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، فيما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وسموحة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك المتوقع في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق سموحة:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

المدير الفني: الفرنسي باتريس كارتيرون.

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