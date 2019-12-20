مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20/12/2019 .. الزمالك وسموحة وروما ضد فيورنتينا

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يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019، من أجل متابعة العديد من المباريات الهامة والمثيرة على مستوى مختلف المسابقات العالمية، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم الجمعة بعض مباريات الجولة التاسعة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وفي مقدمتها مباراة الزمالك مع ضيفه فريق سموحة، كما تُقام أيضاً بعض المباريات في الدوريات الأوروبية، وفي مقدمتها مباراة روما مع مضيفه فيورنتينا في مسابقة الدوري الإيطالي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

حرس الحدود / المقاولون العرب، الدوري المصري الممتاز، الجولة التاسعة، قناة أون سبورت HD2، المعلق أمير محروس، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

أسوان / الإنتاج الحربي، الدوري المصري الممتاز، الجولة التاسعة، قناة أون سبورت HD1، المعلق محمد الغياتي، قناة تايم سبورت HD، المعلق هيثم هيبة، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

مصر المقاصة / طنطا، الدوري المصري الممتاز، الجولة التاسعة، قناة أون سبورت HD1، المعلق أيمن الكاشف، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الشاذلي، الساعة الخامسة مساءً.

الزمالك / سموحة، الدوري المصري الممتاز، الجولة التاسعة، قناة أون سبورت HD1، المعلق حاتم بطيشة، قناة تايم سبورت HD، المعلق محمد الكواليني، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الفتح / الحزم، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الثانية عشر، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق راشد الدوسري، الساعة 16:35 عصراً.

هوفنهايم / بوروسيا دورتموند، الدوري الألماني، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة التاسعة والنصف مساءً.

فيورنتينا / روما، الدوري الإيطالي، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

إيبار / غرناطة، الدوري الاسباني، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة العاشرة مساءً.

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