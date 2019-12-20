الأهلي: تطبيق الاستبدال في يناير يُجبر اتحاد الكرة على دفع 100 مليون جنيه لنا

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أبدى النادي الأهلي اعتراضه بشكل واضح على الأنباء الواردة في الساعات الماضية، وذلك بخصوص إمكانية قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بتعديل اللائحة وتطبيق نظام الاستبدال خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال تصريحات تلفزيونية له يوم أمس الخميس أن النادي الأهلي احترم قرار الاتحاد المصري قبل انطلاقة الموسم الحالي، والذي نص على إقرار قائمة من 30 لاعباً فقط إضافة إلى عدم وجود استبدال في الميركاتو الشتوي.

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وأشار أيضاً إلى أن ذلك القرار لم يكن في مصلحة النادي الأهلي تماماً، وخاصة بعدما اضطر إلى التخلي عن 4 لاعبين في الصيف الماضي، وذلك سواء بشكل مجاني أو على سبيل الإعارة بقيمة غير قيمتهم الحقيقية.

وشدد سيد عبد الحفيظ في حديثه على أن اتحاد الكرة سيكون مُجبراً على دفع تعويض للنادي الأهلي تصل قيمته إلى مبلغ 100 مليون جنيه، وذلك في حالة عدم الالتزام باللوائح وتعديل نظام الاستبدال في شهر يناير المقبل.

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