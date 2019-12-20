الأهلي يؤكد رسمياً إصابة رامي ربيعة وفحص طبي اليوم لتحديد مصيره

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تلقت جماهير القلعة الحمراء صدمة قوية للغاية مساء يوم أمس الخميس، بعدما تعرض النجم رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الإصابة على هامش مشاركته في لقاء الإسماعيلي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم يتمكن رامي ربيعة من استكمال مباراة الأهلي والإسماعيلي يوم أمس الخميس، مما دفع المدير الفني السويسري رينيه فايلر إلى استبداله في الدقيقة 61 ليحل بدلاً منه المدافع سعد الدين سمير.

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وقام الأهلي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عقب نهاية المباراة، وجاء فيها التالي:

تصريح طبي، لاعبنا رامي ربيعة يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية، نتمنى لك الشفاء العاجل.

ومن المقرر أن يخضع رامي ربيعة إلى الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي اليوم الجمعة على هامش التدريبات الجماعية للمارد الأحمر على ملعب مختار التتش، على أن يُحدد ذلك الفحص حجم إصابة اللاعب إضافة إلى مدة غيابه عن الملاعب الفترة القادمة.

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