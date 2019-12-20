البدري يتمنى الوقوع مع بنين وإفريقيا الوسطى ومالاوي في تصفيات مونديال 2022

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تمنى الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم وقوع منتخب بلاده في مجموعة سهلة خلال تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، والتي من المقرر إجراء قرعتها يوم 21 يناير من العام المقبل 2020.

وأكد حسام البدري خلال تصريحات له عبر شاشة قناة “القاهرة والناس” أن مستوى كرة القدم الأفريقية تطور بشكل ملحوظ في السنوات الماضية، مما يجعل مواجهة أي منتخب أفريقي في غاية الصعوبة بعكس ما كان عليه الحال في السابق.

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وأشار أيضاً إلى أنه يتمنى التواجد في مجموعة خلال التصفيات تضم كلاً من منتخبات بنين إضافة إلى إفريقيا الوسطى وأيضاً مالاوي، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك الاختيار لهذه الأسماء قد جاءت بناءً على رؤيته للوضع الحالي للمنتخبات الأفريقية.

يُذكر أن المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022 سوف تنطلق بداية من شهر مارس 2020، حيث تتمثل هذه المرحلة في مشاركة 40 منتخباً يتم توزيعهم على 10 مجموعات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة فقط إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات.

ويبقى أمر التأهل إلى النسخة القادمة من مسابقة كأس العالم أمراً في غاية الصعوبة، نظراً لأن متصدر كل مجموعة سوف يلتقي مع منتخب آخر متصدر بموجب القرعة في مباراتين ذهاب وإياب، حتى يتأهل في نهاية المطاف 5 منتخبات أفريقية إلى المونديال.

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