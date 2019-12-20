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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، والتي من المقرر إقامتها بداية من يوم غداً السبت وحتى مساء يوم الأحد الذي يليه مباشرة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، حيث يتواصل الصراع في هذه الجولة على كافة المستويات وخاصة الصراع في مقدمة الترتيب.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

وست هام يونايتد / ليفربول، مؤجلة إلى وقت لاحق بسبب مشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية.

إيفرتون / أرسنال، السبت 20 ديسمبر 2019، ملعب غوديسون بارك، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

نيوكاسل يونايتد / كريستال بالاس، الساعة الخامسة مساءً.

أستون فيلا / ساوثهامبتون، الساعة الخامسة مساءً.

نورويتش سيتي / وولفرهامبتون، الساعة الخامسة مساءً.

برايتون أند هوف ألبيون / شيفيلد يونايتد، الساعة الخامسة مساءً.

بورنموث / بيرنلي، الساعة الخامسة مساءً.

مانشستر سيتي / ليستر سيتي، ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، الساعة السابعة والنصف مساءً.

واتفورد / مانشستر يونايتد، الأحد 21 ديسمبر 2019، الساعة الرابعة عصراً.

توتنهام هوتسبير / تشيلسي، ملعب توتنهام في العاصمة لندن، الساعة السادسة والنصف مساءً.

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