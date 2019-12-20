الأهلي يؤكد مشاركة السولية أمام الاتحاد وفحص جديد لحسم موقف أحمد فتحي

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أكد النادي الأهلي مشاركة النجم عمرو السولية متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في المباراة القادمة أمام فريق الاتحاد السكندري في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعدما تعافى تماماً من الإصابة التي لحقت به في الأيام القليلة الماضية.

وأوضح خالد محمود طبيب الأهلي خلال تصريحات له للموقع الرسمي للنادي اليوم الجمعة أن عمرو السولية تعافى من النزلة المعوية التي تعرض لها مؤخراً، على أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر انطلاقاً من يوم غداً السبت.

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وأشار أيضاً إلى أن الراحة السلبية التي حصل عليها السولية في المباراة الماضية أمام فريق الإسماعيلي، ساهمت في تحسن حالته الصحية وانخفاض درجة حرارته، مما يجعله تحت أمر الجهاز الفني للفريق الأهلاوي بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

وشدد خالد محمود في حديثه على أن النجم المخضرم أحمد فتحي لا يزال موقفه من المشاركة في المران الجماعي غير واضح حتى الآن، على أن يخضع اللاعب إلى فحص طبي جديد يوم غداً السبت لحسم مصيره من لقاء الاتحاد السكندري.

وعن إصابة المدافع رامي ربيعة يوم أمس الخميس أمام فريق الدراويش على مستوى العضلة الخلفية، أكد خالد محمود أن الإصابة غير مقلقة على الإطلاق، على أن يُحدد الفحص الطبي مدة غياب اللاعب المرحلة القادمة.

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