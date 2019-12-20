شوبير يُفكر جدياً في تولي منصب رئيس اتحاد الكرة

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فاجأ الكابتن أحمد شوبير الإعلامي الرياضي المعروف ونجم النادي الأهلي سابقاً الوسط الرياضي المصري بأكمله، بعدما أعرب عن رغبته في تولي منصب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في المرحلة القادمة.

وأكد أحمد شوبير خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أنه يُفكر جدياً في الترشح لمنصب رئيس الاتحاد المصري خلال الانتخابات المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في صيف العام المقبل 2020.

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وأشار أيضاً إلى أنه لا يزال يدرس الأمر من كافة جوانبه في الوقت الحالي، على أن يحسم قراره النهائي في الأشهر القليلة القادمة.

وشدد شوبير في حديثه على أنه لن يترشح إلا لمنصب رئيس اتحاد الكرة، وليس منصب نائب الرئيس أو أي منصب آخر مثلما كان الحال سابقاً.

يُذكر أن أحمد شوبير كان قد تولى منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في عهد المجلس السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إلا أنه قدم استقالته في نهاية المطاف مثلما فعل جميع أعضاء المجلس بعد الفشل الذريع الذي حققوه على كافة المستويات.

ويُدير اتحاد الكرة طيلة الأشهر الماضية عمرو الجنايني الذي قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعيينه رفقة لجنة مؤقتة من أجل إدارة شؤون الاتحاد المصري حتى موعد الانتخابات المقبلة، على أن يتواجد أسماء جديدة في قائمة المرشحين لضمان مستقبل أفضل للرياضة المصرية.

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