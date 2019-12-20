مصادر تنفي اجتماع محمد صلاح مع ناصر الخليفي في قطر

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كشفت مصادر صحفية مقربة من نادي ليفربول الإنجليزي حقيقة الأنباء التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام في الأيام الماضية، وذلك بخصوص حدوث اجتماع خاص بين النجم المصري محمد صلاح وبين القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت في الأيام الماضية إلى تعمد ناصر الخليفي الاجتماع مع محمد صلاح على هامش تواجد الأخير مع فريقه ليفربول في الدوحة للمشاركة في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية.

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وأوضحت أن ذلك الاجتماع يُعتبر الهدف منه هو قيام الخليفي بتقديم عرض لمحمد صلاح من أجل ضمه إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ونفت المصادر المقربة من ليفربول كل هذه الأنباء تماماً، مؤكدة في الوقت ذاته أن محمد صلاح لم يجتمع مع أي شخص في الدوحة سوى الكابتن هيثم فاروق محلل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك في اليوم المفتوح الذي خصصه المدرب الألماني يورجن كلوب لجميع لاعبي فريق الريدز.

وأشارت أيضاً إلى أن فخر العرب محمد صلاح لن يرحل عن جدران قلعة أنفيلد رود تحت أي ظرف من الظروف السنوات القادمة، وخاصة بعدما جدد عقده مؤخراً مع نادي ليفربول، حيث أصبح أعلى اللاعبين أجراً في صفوف النادي من أجل إغلاق الباب في وجه جميع الأندية الطامحة في الظفر بخدماته.

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