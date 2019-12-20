موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري اليوم الجمعة 20/12/2019

Advertisements

موعد مباراة الزمالك وسموحة، حيث يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى عشاق نادي الزمالك وأيضاً عشاق النجم التونسي فرجاني ساسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وسموحة، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة.

Advertisements

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وسموحة، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الزمالك وسموحة قبل مباراة الليلة المرتقبة بينهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

موعد مباراة الزمالك وسموحة، حيث يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق سموحة في مساء اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019 على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وتنطلق مباراة الزمالك وسموحة تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وسموحة، ستكون مباراة الزمالك وسموحة منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وسموحة منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة تايم سبورت HD، بينما سيكون المعلق محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وسموحة

موعد مباراة الزمالك وسموحة، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المرتقبة الليلة أمام ضيفه فريق سموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة، بسبب الخسارة المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الماضية على يد فريق طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين.

ولم يكن أكثر المتشائمين من عشاق نادي الزمالك يتوقع تعثر فريقه في مباريات أمام أندية بحجم طلائع الجيش وإنبي في الأسابيع الأولى من عمر الموسم الحالي، وخاصة بعد الميركاتو الصيفي المشتعل الذي أداره مجلس إدارة النادي من خلال التعاقد مع صفقات مدوية من العيار الثقيل.

وتكمن المشكلة في نادي الزمالك في عدم الاستقرار الفني الذي يعيشه الفريق الأول، وليس في العناصر التي يتم التعاقد معها في كل موسم أو حتى في كل فترة انتقالات طيلة السنوات الماضية، على أمل أن تصدق إدارة القلعة البيضاء هذه المرة وتُبقي على الفرنسي باتريس كارتيرون في منصب المدير الفني للفارس الأبيض حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعلم فريق الزمالك جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال من أجل إضاعة المزيد من النقاط بداية من مباراة الليلة أمام فريق سموحة، وذلك في حالة أراد الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري العام مع غريمه التقليدي الأهلي الذي يُحقق بدوره نتائج مثالية للغاية بعكس جميع الأندية المصرية.

على الجانب المقابل، يبدو فريق سموحة على موعد مع مواجهة مرتقبة للغاية مع مضيفه الزمالك، وخاصة في ظل حالة العداء الواضحة في المواسم الماضية بين جماهير القلعة البيضاء وبين التوأم حسام وإبراهيم حسن مهما كان النادي الذي يتواجد به الثنائي، علماً بأن حسام حسن يشغل حالياً منصب المدير الفني لفريق سموحة، فيما يشغل إبراهيم منصب مدير الكرة.

وإليكم الآن نتائج فريق الزمالك في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية 0/3 الزمالك، دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك 1/3 الشرقية، كأس مصر.

الزمالك 0/2 بريميرو دي أغوستو الأنجولي، دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك 0/2 بيراميدز، الدوري المصري الممتاز.

طلائع الجيش 2/3 الزمالك، الدوري المصري الممتاز.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات الزمالك الأربعة القادمة على مستوى جميع المسابقات، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

الإنتاج الحربي / الزمالك، الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

زيسكو يونايتد الزامبي / الزمالك، السبت 28 ديسمبر 2019، دوري أبطال إفريقيا، الساعة الثالثة عصراً.

الزمالك / أسوان، الخميس 2 يناير 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

الجونة / الزمالك، الأربعاء 15 يناير 2020، الدوري المصري الممتاز، الساعة السابعة والنصف مساءً.

وإليكم الآن نتائج فريق سموحة في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

طنطا 2/2 سموحة، الدوري المصري الممتاز.

سموحة 1/2 طلائع الجيش، الدوري المصري الممتاز.

سموحة 0/1 شباب العبور، كأس مصر.

الإنتاج الحربي 1/1 سموحة، الدوري المصري الممتاز.

سموحة 0/1 أسوان، الدوري المصري الممتاز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من الزمالك وسموحة في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020 حتى الآن:

الزمالك، المركز الرابع، يمتلك في رصيده 13 نقطة من 7 مباريات.

سموحة، المركز الخامس، يمتلك في رصيده 13 نقطة من 8 مباريات.

إقرأ أيضاً: مصادر تنفي اجتماع محمد صلاح مع ناص الخليفي في قطر