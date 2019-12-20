رسمياً .. السوبر الأفريقي في قطر رغم معارضة إدارة الزمالك

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي ونهائي إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في العاصمة القطرية الدوحة لمدة 3 سنوات قادمة انطلاقاً من نسخة العام المقبل 2020، بالرغم من معارضة مجلس إدارة نادي الزمالك أحد طرفي النسخة القادمة.

وقام أحمد أحمد اليوم الجمعة بالتوقيع رسمياً على كافة العقود مع الاتحاد القطري لكرة القدم، وبالتالي تم تأكيد إقامة النسخة القادمة من السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي يوم 14 فبراير من العام القادم 2020.

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ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة نادي الزمالك باتخاذ قرار نهائي بدوره في الساعات القادمة، من أجل الرد على الخطوة التي قام بها الكاف اليوم.

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