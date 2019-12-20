رسمياً .. أرسنال يُعلن التعاقد مع أرتيتا لخلافة أوناي إيمري

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسمياً اليوم الجمعة تعاقده مع المدرب الإسباني الشاب مايكل أرتيتا، من أجل شغل منصب المدير الفني للفريق اللندني في المرحلة القادمة لخلافة المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي تمت إقالته في الأسابيع الماضية لسوء النتائج.

وقام أرسنال بتقديم مايكل أرتيتا لجماهير أرسنال من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، كما أجرى أيضاً مقابلة حصرية معه عبر القناة الرسمية للنادي.

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وأكد النادي اللندني أن عقد أرتيتا مع أرسنال سوف يمتد لثلاثة سنوات ونصف، ولكن دون أن يكشف عن قيمة الراتب السنوي الذي سوف يتقاضاه المدرب الإسباني.

يُذكر أن مايكل أرتيتا كان يعمل في منصب المدرب المساعد للمدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي، قبل أن تُغريه إدارة نادي أرسنال لشغب منصب المدير الفني لفريق الجانرز في السنوات القادمة.

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