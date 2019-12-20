موعد مباراة الهلال ومونتيري في كأس العالم للأندية السبت 21/12/2019

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موعد مباراة الهلال ومونتيري، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة نظيره فريق مونتيري المكسيكي في يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة كأس العالم للأندية، إضافة إلى عشاق نادي الهلال السعودي وأيضاً عشاق النجم السعودي سالم الدوسري، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال ومونتيري، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال ومونتيري.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال ومونتيري، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من الهلال ومونتيري قبل هذه المباراة المرتقبة بينهما في مسابقة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال ومونتيري

موعد مباراة الهلال ومونتيري، يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة نظيره فريق مونتيري المكسيكي في يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وتنطلق مباراة الهلال ومونتيري تحديداً في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال ومونتيري والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال ومونتيري، ستكون مباراة الهلال ومونتيري منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق عامر الخوذيري هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الهلال ومونتيري منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق سمير اليعقوبي هو معلق المباراة.

وأخيراً ستكون مباراة الهلال ومونتيري منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق منتصر الأزهري هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال ومونتيري

موعد مباراة الهلال ومونتيري، يدخل فريق الهلال السعودي غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام نظيره فريق مونتيري في مسابقة كأس العالم للأندية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل نيل الميدالية البرونزية في النسخة الحالية من عمر المونديال حتى يُعادل الإنجاز التاريخي الذي حققه كلاً من الأهلي إضافة إلى السد القطري في فترة سابقة.

ولن تكون سعادة جماهير الزعيم كبيرة بالمركز الثالث في نهاية المطاف، وخاصة في ظل التطلعات الكبيرة التي كانت تُرشح الهلال من أجل الوصول إلى المباراة النهائية ومواجهة فريق ليفربول الإنجليزي، نظراً إلى الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها زعيم آسيا في صفوفه.

وكان فريق الهلال على مشارف تحقيق ذلك الهدف السامي والوصول إلى الدور النهائي، بعدما تفوق على فريق فلامينغو البرازيلي بهدف وحيد مقابل لا شيء في الشوط الأول من مباراة الدور نصف النهائي، إلا أن الفريق البرازيلي تمكن من قلب الطاولة في الشوط الثاني على أبناء المملكة وخرج من اللقاء فائزاً في نهاية المطاف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ولا يُقلل السيناريو الذي حدث من حجم فريق الهلال الذي يعيش عاماً مثالياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعد نجاحه في الصعود من جديد على عرش كرة القدم الآسيوية، من خلال الظفر بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه في شهر نوفمبر الماضي.

على الجانب المقابل، يبدو فريق مونتيري في وضعية مشابهة نوعاً ما مع زعيم آسيا قبل الصدام بينهما في مباراة المركز الثالث والرابع، حيث كان الفريق المكسيكي على مشارف تحقيق المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أي أحد تماماً، حيث فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على فريق ليفربول في مباراة المربع الذهبي، حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحسم حينها فريق الريدز الأمور.

ويأمل فريق مونتيري في إسعاد الجماهير التي زحفت ورائه من المكسيك إلى العاصمة القطرية الدوحة، من خلال الظفر بالمركز الثالث على أقل تقدير قبل العودة مرة أخرى إلى أرض الوطن، علماً بأن فريق مونتيري أثبت خلال مشواره في النسخة الحالية من مسابقة كأس العالم للأندية أنه قادر على إزعاج أي فريق مهما كان حجمه أو مستواه الفني.

وإليكم الآن نتائج فريق الهلال في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

الهلال 0/1 أوراوا ريدز الياباني، ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

أوراوا ريدز الياباني 2/0 الهلال، إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال 2/4 الجبلين، كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال 0/1 الترجي الرياضي التونسي، ربع كأس العالم للأندية.

الهلال 3/1 فلامينغو البرازيلي، نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتائج فريق مونتيري في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

سانتوس لاجونا 1/1 مونتيري، الدوري المكسيكي.

مونتيري 1/2 نيكاسا، الدوري المكسيكي.

نيكاسا 1/0 مونتيري، الدوري المكسيكي.

مونتيري 2/3 السد القطري، ربع نهائي كأس العالم للأندية.

مونتيري 2/1 ليفربول الإنجليزي، نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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