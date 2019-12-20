Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإسباني 2019 / 2020، حيث تتواصل في هذه الجولة المنافسة الشرسة على اللقب بين الغريمين برشلونة وريال مدريد.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2019 / 2020، وفي مقدمتها مباراة ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بيلباو، إضافة إلى مباراة أتلتيكو مدريد مع مضيفه ريال بيتيس.

Advertisements

وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

إيبار / غرناطة، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019، الساعة العاشرة مساءً.

ريال مايوركا / اشبيلية، السبت 21 ديسمبر 2019، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

برشلونة / ديبورتيفو ألافيس، ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا، الساعة الخامسة مساءً.

فياريال / خيتافي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

بلد الوليد / فالنسيا، الساعة العاشرة مساءً.

ليغانيس / إسبانيول، الأحد 22 ديسمبر 2019، الساعة الواحدة ظهراً.

أوساسونا / ريال سوسيداد، الساعة الثالثة عصراً.

ريال بيتيس / أتلتيكو مدريد، الساعة الخامسة مساءً.

ليفانتي / سيلتا فيغو، الساعة السابعة والنصف مساءً.

ريال مدريد / فريق أتلتيك بيلباو، ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة مدريد، الساعة العاشرة مساءً.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الهلال ومونتيري في كأس العالم للأندية السبت 21/12/2019