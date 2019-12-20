تشكيل الزمالك الرسمي الليلة أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز

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كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل عن التشكيل الرسمي لفريقه، والذي سيكون حاضراً في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الزمالك وسموحة في مساء اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك انطلاقاً من الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وتأتي مباراة الزمالك وسموحة ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وإليكم الآن تشكيل الزمالك الرسمي في مباراة الليلة أمام ضيفه فريق سموحة:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

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