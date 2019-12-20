موعد مباراة ليفربول وفلامينغو بمشاركة “محمد صلاح” السبت 21/12/2019

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موعد مباراة ليفربول وفلامينغو، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق فلامينغو البرازيلي في مساء يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

ولا شك أن عشاق كرة القدم العالمية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى عشاق النجم المصري محمد صلاح وأيضاً عشاق نادي فلامينغو البرازيلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وفلامينغو، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفلامينغو.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وفلامينغو، إضافة إلى آخر تحضيرات كلاً من ليفربول وفلامينغو قبل هذه المباراة المنتظرة بينهما في نهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ليفربول وفلامينغو

موعد مباراة ليفربول وفلامينغو، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق فلامينغو البرازيلي في مساء يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

وتنطلق مباراة ليفربول وفلامينغو تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وفلامينغو والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وفلامينغو، ستكون مباراة ليفربول وفلامينغو منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وفلامينغو منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

وأخيراً ستكون مباراة ليفربول وفلامينغو منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس الرياضية HD6 المشفرة، فيما سيكون المعلق العماني خليل البلوشي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات ليفربول وفلامينغو

موعد مباراة ليفربول وفلامينغو، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام نظيره فريق فلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الظفر بأولى ألقابه في تاريخ مونديال الأندية حتى يُنهي العام الحالي 2019 بأفضل طريقة ممكنة.

ويُعد العام الحالي لفريق ليفربول مثالياً للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث تمكن فيه فريق الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، ثم نجح في التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي، على أمل إكمال حلم الثلاثية القارية من خلال التتويج بلقب كأس العالم للأندية.

ويعيش فريق ليفربول بشكل عام موسم أكثر من رائع على كافة المستويات، ويكفي الإشارة فقط إلى ابتعاده في صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب مُلاحقيه وهو فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه يبتعد أيضاً عن حامل اللقب فريق مانشستر سيتي بفارق 15 نقطة كاملة.

ويأمل فريق الريدز أن تكون ليلة السبت استثنائية من خلال فوزه أولاً بلقب مونديال الأندية، ثم انتظار الأخبار التي سوف تأتيه من ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر حينما يلتقي فريق مانشستر سيتي مع ضيفه فريق ليستر سيتي في نفس التوقيت.

على الجانب المقابل، يطمح فريق فلامينغو في مواصلة تحقيق الأمجاد بدوره في العام الجاري 2019، وخاصة بعدما نجح في التتويج بلقب كوبا ليبرتادوريس ثم لقب الدوري البرازيلي في ظرف 24 ساعة فقط، مما يعكس بدوره القوة التي يتمتع بها الفريق البرازيلي قبل نهائي كأس العالم للأندية.

ويمتلك فريق فلامينغو كافة العناصر القادرة على مساعدته على الظفر بلقب مونديال الأندية، وفي مقدمتها البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني الذي نجح في الارتقاء بمستوى فريق فلامينغو بشكل واضح طيلة الأشهر الماضية، مما جعله أفضل فريق في قارة أمريكا الجنوبية بدون منازع في الوقت الحالي.

وإليكم الآن نتائج فريق ليفربول في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

بورنموث 3/0 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

سالزبورغ النمساوي 2/0 ليفربول، دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 0/2 واتفورد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا 0/5 ليفربول، كأس الرابطة الإنجليزية.

مونتيري المكسيكي 2/1 ليفربول، نصف نهائي كأس العالم للأندية.

والآن سوف نستعرض لكم مواعيد مباريات ليفربول ال3 المقبلة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ليستر سيتي / ليفربول، ملعب كينغ باور، الخميس 26 ديسمبر 2019، الساعة العاشرة مساءً.

ليفربول / ولفرهامبتون، ملعب أنفيلد رود، الأحد 29 ديسمبر 2019، الساعة السادسة والنصف مساءً.

ليفربول / شيفيلد يونايتد، ملعب أنفيلد رود، الخميس 2 يناير 2020، الساعة العاشرة مساءً.

وأخيراً سوف نستعرض لكم نتائج فريق فلامينغو في أخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى جميع المسابقات:

فلامينغو 1/4 سييرا، الدوري البرازيلي.

بالميراس 3/1 فلامينغو، الدوري البرازيلي.

فلامينغو 1/6 آفاي، الدوري البرازيلي.

سانتوس 0/4 فلامينغو، الدوري البرازيلي.

فلامينغو 1/3 الهلال السعودي، نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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