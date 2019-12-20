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يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم موعد انطلاقة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي 2019 / 2020، والتي يتواصل فيها الصراع على اللقب بين يوفنتوس وغريمه التقليدي إنتر ميلان.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي 2019 / 2020، علماً بأن هذه الجولة قد شهدت تقديم مباراة يوفنتوس مع مضيفه سامبدوريا بسبب مباراة كأس السوبر الإيطالي، حيث فاز فريق اليوفي في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي 2019 / 2020، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

سامبدوريا 2/1 يوفنتوس، الأربعاء 18 ديسمبر 2019.

فيورنتينا / روما، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2019، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

أودينيزي / كالياري، السبت 21 ديسمبر 2019، الساعة الرابعة عصراً.

إنتر ميلان / جنوى، الساعة السابعة مساءً.

تورينو / سبال، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

أتالانتا / ميلان، الأحد 22 ديسمبر 2019، الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

ليتشي / بولونيا، الساعة الرابعة عصراً.

بارما / بريشيا، الساعة الرابعة عصراً.

ساسولو / نابولي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

لاتسيو / هيلاس فيرونا، مؤجلة إلى يوم 5 فبراير 2020 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، بسبب خوض لاتسيو مباراة كأس السوبر الإيطالي مطلع الأسبوع الحالي.

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