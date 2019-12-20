تاوامبا ينفي دخول الأهلي في مفاوضات لضمه الصيف المقبل

Advertisements

حسم الكاميروني تاوامبا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص دخول مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في مفاوضات من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد تاوامبا خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أنه لا يعلم تماماً أي شيء بخصوص محاولة ضمه في الميركاتو الصيفي القادم من طرف مجلس إدارة القلعة الحمراء.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أنه سوف يتواصل مع وكيل أعماله على وجه السرعة، من أجل الاستعلام منه عن أي عروض رسمية وصلت مؤخراً من أجل الظفر بخدماته الصيف المقبل.

يُذكر أن المهاجم الكاميروني صاحب ال30 عاماً سوف ينتهي عقده مع التعاون عقب نهاية الموسم الجاري مباشرة، وهو ما يعني أنه لن يُكلف خزينة النادي الأهلي سوى قيمة راتبه السنوي فقط، علماً بأنه قد سجل 21 هدفاً لصالح سكري القصيم منذ صيف عام 2018 وحتى الآن.

إقرأ أيضاً: مواعيد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي 2019 / 2020