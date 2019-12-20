الزمالك يتعثر من جديد بعد تعادله السلبي دون أهداف مع سموحة

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تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من جديد بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي بدون أهداف أمام ضيفه فريق سموحة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وتُعد هذه النتيجة السلبية هي الثانية على التوالي لفريق الزمالك في مسابقة الدوري العام، حيث تعرض إلى الخسارة في الجولة الماضية على يد مضيفه فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وجاءت مباراة الزمالك وسموحة ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2019 / 2020.

وبناءً على هذه النتيجة، رفع فريق الزمالك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع في الترتيب، وبفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر وغريمه التقليدي الأهلي مع تواجد مباراة مؤجلة للمارد الأحمر بعيداً عن لقاء القمة المؤجل بينهما، فيما رفع فريق سموحة رصيده إلى 14 نقطة أيضاً ولكن في المركز الخامس في الترتيب بفارق الأهداف.

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