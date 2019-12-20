خالد بيومي يسخر من الزمالك بعد التعادل مع سموحة

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حرص الكابتن خالد بيومي الناقد الرياضي المعروف على السخرية من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدما اكتفى الأخير بالتعادل السلبي بدون أهداف مساء اليوم الجمعة أمام ضيفه فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام خالد بيومي بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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أنا بقول نسلم الدرع للأهلي قبل نهاية الدور الأول.

يُذكر أن الفارق بين الأهلي صاحب الصدارة حالياً وبين غريمه التقليدي الزمالك قد وصل إلى 7 نقاط كاملة، إضافة إلى بقاء مباراة مؤجلة للمارد الأحمر دون النظر لمباراة القمة بين القطبين التي تم تأجيلها أيضاً.

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