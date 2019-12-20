جماهير الزمالك تُهاجم الفريق الأول بسبب التعادل مع سموحة والرئيس يُدافع عنهم

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حرصت جماهير نادي الزمالك التي كانت حاضرة مساء اليوم الجمعة في مدرجات ملعب القاهرة الدولي على مهاجمة جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد السقوط في فخ التعادل السلبي أمام فريق سموحة في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقامت جماهير القلعة البيضاء بترديد عبارة “طلعوا الناشئين”، كما قاموا أيضاً بسب اللاعبين جميعاً قبل الخروج من أرض الملعب، مما دفع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للدفاع عنهم والدخول في مشادة كلامية مع الجماهير.

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يُذكر أن ذلك التعادل جعل فريق الزمالك يبتعد أكثر عن صراع المنافسة على لقب الدوري العام مع غريمه التقليدي الأهلي، والذي لم يعرف بدوره سوى طعم الانتصارات منذ انطلاقة الموسم الحالي.

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