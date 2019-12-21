محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع الليلة أمام فلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية

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يشهد ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره فريق فلامينغو البرازيلي، ضمن مباراة الدور النهائي في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

تنطلق مباراة ليفربول وفلامينغو تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وستكون مباراة ليفربول وفلامينغو منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المشفرة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتمثل هذه القنوات على النحو التالي:

قناة بي إن سبورت HD1، المعلق حفيظ دراجي.

قناة الكأس الرياضية الثالثة HD، المعلق أحمد الطيب.

قناة الكأس الرياضية السادسة HD، المعلق خليل البلوشي.

وإليكم الآن تشكيل ليفربول المتوقع في مباراة الليلة أمام فريق فلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / نابي كيتا / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورجن كلوب.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل فلامينغو المتوقع في مباراة الليلة أمام فريق ليفربول في نهائي كأس العالم للأندية:

حراسة المرمى: دييغو ألفيس.

خط الدفاع: رافينيا / رودريغو كايو / بابلو ماري / فيليبي لويس.

خط الوسط: ويليان آرو / جيرسون / ريبيرو / جيورجيان / برونو هنريكي.

خط الهجوم: غابرييل باربوسا.

المدير الفني: البرتغالي جورجي جيسوس.

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