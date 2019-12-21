مواعيد مباريات اليوم السبت 21/12/2019 .. ليفربول وفلامينغو وبرشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس

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يستعد عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم لمتابعة العديد من المباريات المهمة والمثيرة اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على مستوى مختلف المسابقات العالمية، لذا سوف نستعرض لكم في هذا المقال مواعيد مباريات اليوم السبت 21/12/2019 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتُقام اليوم السبت العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وفي مقدمتها مباراة برشلونة مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس في مسابقة الدوري الإسباني، كما تُقام أيضاً آخر مباراتين في مسابقة كأس العالم للأندية، وفي مقدمتها المباراة النهائية بين ليفربول الإنجليزي وبين فلامينغو البرازيلي.

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وإليكم الآن مواعيد مباريات اليوم السبت 21/12/2019 والقنوات الناقلة، علماً بأن جميع المباريات بتوقيت القاهرة:

ريال مايوركا / اشبيلية، الدوري الاسباني، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق إبراهيم الهشال، الساعة الثانية ظهراً.

برشلونة / ديبورتيفو ألافيس، الدوري الاسباني، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق علي محمد علي، الساعة الخامسة مساءً.

فياريال / خيتافي، الدوري الاسباني، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة السابعة والنصف مساءً.

بلد الوليد / فالنسيا، الدوري الاسباني، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، المعلق أحمد البلوشي، الساعة العاشرة مساءً.

الرائد / الاتفاق، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الجولة الثانية عشر، قناة السعودية الرياضية HD1 المجانية، المعلق عبدالله الغامدي، الساعة 14:20 ظهراً.

إيفرتون / أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة الثانية والنصف ظهراً.

نيوكاسل يونايتد / كريستال بالاس، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة الخامسة مساءً.

أستون فيلا / ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD7 المشفرة، المعلق أحمد عبده، الساعة الخامسة مساءً.

مانشستر سيتي / ليستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز، الجولة الثامنة عشر، قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، المعلق عصام الشوالي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

وادي دجلة / إنبي، الدوري المصري الممتاز، الجولة التاسعة، قناة أون سبورت HD2، المعلق محمد الكواليني، الساعة الخامسة مساءً.

المصري البورسعيدي / بيراميدز، الدوري المصري الممتاز، الجولة التاسعة، قناة أون سبورت HD1، المعلق مؤمن حسن، قناة تايم سبورت HD، المعلق أيمن الكاشف، الساعة السابعة والنصف مساءً.

أودينيزي / كالياري، الدوري الإيطالي، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد السعدي، الساعة الرابعة عصراً.

إنتر ميلان / جنوى، الدوري الإيطالي، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، المعلق محمد بركات، الساعة السابعة مساءً.

الهلال السعودي / مونتيري المكسيكي، كأس العالم للأندية، مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، المعلق سمير اليعقوبي، قناة الكأس الرياضية HD6 المشفرة، المعلق منتصر الأزهري، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

ليفربول الإنجليزي / فلامينغو البرازيلي، كأس العالم للأندية، المباراة النهائية، قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، المعلق حفيظ دراجي، قناة الكأس الرياضية HD3 المشفرة، المعلق أحمد الطيب، قناة الكأس الرياضية HD6 المشفرة، المعلق خليل البلوشي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

بايرن ميونخ / فولفسبورج، الدوري الألماني، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق خالد الغول، الساعة الرابعة والنصف عصراً.

هيرتا برلين / بوروسيا مونشنغلادباخ، الدوري الألماني، الجولة السابعة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق عامر الخوذيري، الساعة السابعة والنصف مساءً.

موناكو / ليل، الدوري الفرنسي، الجولة التاسعة عشر، قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، المعلق نوفل باشي، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

باريس سان جيرمان / أميان، الدوري الفرنسي، الجولة التاسعة عشر، قناة بي إن سبورت HD6 المشفرة، المعلق جواد بده، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

أولمبيك مارسيليا / نيم، الدوري الفرنسي، الجولة التاسعة عشر، قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، المعلق عادل خلو، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

ستاد ريمس / أولمبيك ليون، الدوري الفرنسي، الجولة التاسعة عشر، قناة بي إن سبورت HD9 المشفرة، المعلق مضر اليوسف، الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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