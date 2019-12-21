تشكيل الهلال المتوقع اليوم أمام مونتيري في كأس العالم للأندية

Advertisements

يشهد ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره فريق مونتيري المكسيكي، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2019.

تنطلق مباراة الهلال ومونتيري تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وستكون مباراة الهلال ومونتيري منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المشفرة على القمر الصناعي نايل سات، حيث تتمثل هذه القنوات على النحو التالي:

قناة بي إن سبورت HD1، المعلق عامر الخوذيري.

قناة الكأس الرياضية الثالثة HD، المعلق سمير اليعقوبي.

قناة الكأس الرياضية السادسة HD، المعلق منتصر الأزهري.

وإليكم الآن تشكيل الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره فريق مونتيري:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك / جانغ / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو / عبدالله عطيف / كارلوس إدواردو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

المدير الفني: الروماني رازفان لوشيسكو.

والآن سوف نستعرض لكم تشكيل مونتيري المتوقع في مباراة اليوم أمام نظيره فريق الهلال:

حراسة المرمى: مارسيلو باروفيرو.

خط الدفاع: ستيفان ميدينا / سيزار مونتيس / نيكولاس سانشيز / ليونيل فانجيوني / خيسوس غاياردو.

خط الوسط: كارلوس رودريغيز / سيلسو أورتيز / بابون / رودولفو بيزارو.

خط الهجوم: فونيس موري.

المدير الفني: الأرجنتيني أنطونيو محمد.

إقرأ أيضاً: مواعيد مباريات اليوم السبت 21/12/2019 .. ليفربول وفلامينغو وبرشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس