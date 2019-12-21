فايلر يمنح الضوء الأخضر لخماسي الأهلي للرحيل في يناير وعلى رأسهم صالح جمعة

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أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم تعد لديه أي رغبة على الإطلاق في بقاء بعض اللاعبين ضمن صفوف فريقه انطلاقاً من فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر أن رينيه فايلر أخطر مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بأسماء خمسة لاعبين لم يعد لهم مكاناً داخل قائمة المارد الأحمر مع بداية الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

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وأشار أيضاً إلى أن هذه الأسماء الخمسة تتمثل في كلاً من الثلاثي صالح جمعة وجيرالدو وأيضاً حسين السيد، إضافة إلى كلاً من الثنائي الشاب صلاح محسن وأخيراً عمار حمدي.

وشدد المصدر على أن المدرب السويسري يرغب في إعارة الثنائي صلاح محسن وعمار حمدي، نظراً لضرورة حصول كلاهما على فرصة المشاركة بصفة أساسية في المباريات، حتى يستفيد الفريق الأهلاوي منهما في السنوات القادمة، أما الثلاثي الآخر سوف يكون رحيلهم عن طريق البيع بصفة نهائية.

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